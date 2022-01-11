В Алмати та інших великих містах Казахстану акції протесту припинилися, проте влада заявляє, що контртерористична операція ще не закінчена.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту.

Про це він сказав під час позачергової зустрічі лідерів країн ОДКБ, яка відбулася у віртуальному режимі, повідомляє Голос Америки.

В Алмати та інших великих містах Казахстану акції протесту припинилися, проте влада заявляє, що контртерористична операція ще не закінчена.

"В даний час триває проведення контртерористичної операції, вона буде продовжена до повного знищення терористів і відновлення конституційного порядку в Казахстані", – заявив заступник Міністра оборони країни Султан Камалетдінов.

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На позачерговому саміті країн ОДКБ, який пройшов у віртуальному форматі, Токаєв назвав мирні протести, що спалахнули на початку січня по всій країні через подорожчання газу, спробою державного перевороту, за яким стоять якісь зовнішні сили.

"Небезпечні загрози для безпеки країни відвернені. В рамках антитерористичної операції ведеться робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах. На сьогодні до органів поліції доставлено близько 8 тис. осіб. правоохоронними та спеціальними органами перевіряться їхня причетність до актів тероризму, вбивств, мародерств та інших злочинів. На жаль, це далося дорогою ціною, загинуло 16 співробітників силових структур, понад 1300 отримали поранення. На жаль, є жертви і серед мирного населення. Кількість уточнюється", - заявив Токаєв.

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі лідерів ОДКБ заявив, що події в Казахстані – не перша і не остання спроба втручання у внутрішні справи. "Ми розуміємо, що події в Казахстані не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи наших держав. І вжиті по лінії ОДКБ заходи ясно показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", – заявив Путін.

Акежан Кажегельдін, колишній прем'єр-міністр Казахстану, який проживає за кордоном, висловив упевненість в тому, що за заворушеннями в Алмати стоїяь сімейний клан колишнього президента Нурсултана Назарбаєва і його найближче оточення.

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