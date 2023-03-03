Інцидент в Брянській області із заходом бійців "Руського добровольчого корпусу" вже нібито розслідується російськими силовиками. У Кремлі збираються вжити заходів, щоб не допустити такого надалі. Завтра, 4 березня, зберуться члени Радбезу РФ для обговорення події.
Такою інформацією поділився прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в коментарях росЗМІ. Він повідомив, що обставини "нападу" ретельно розберуть. За підсумком розслідування будуть вжиті заходи, щоб не допустити схожих інцидентів надалі.
"Зараз виконуються слідчі дії, силові служби працюють", — заявив Пєсков. За його словами, на підставі результатів розслідування буде прийнято рішення про можливе визнання "Руського добровольчого корпусу" терористичною організацією.
Окремо Пєсков спростував відомості ЗМІ про те, що вчора, 2 березня, планувалося термінове засідання Радбезу РФ. Оперативна нарада відбудеться завтра в закритому режимі. Путін сам вирішить, чи транслювати публічно його вступну промову. На засіданні обговорюватимуть вчорашній інцидент.
Подія в Брянській області: що відомо
Вчора, 2 березня, приблизно об 11:00 росЗМІ почали масово повідомляти про проникнення "української ДРГ" в Брянську область. Пропагандисти повідомляли про заручників, стрілянину в місцевих жителів і поранену дитину, але постійно плуталися і суперечили самі собі.
В ОПУ спростували інформацію про "українських диверсантів" і назвали її класичною провокацією.
Близько 13:00 з'явилося відео з бійцями "російського добровольчого корпусу". Вони заявили, що зайшли в Брянську область для боротьби з путінським кривавим режимом і закликали місцевих жителів піднімати бунт.
Вже о 15:00 росЗМІ заявили, мовляв, "ДРГ" не проявляє активності. Але в області нібито йшла активна зачистка.
Путін назвав інцидент у Брянській області "терактом". А глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував розібратися з сім'ями бійців, причетних до "вторгнення".
Сьогодні ФСБ показала відео, на якому демонструється нібито розстріляний автомобіль в результаті вчорашнього нападу.