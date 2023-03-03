Воно відбудеться в закритому режимі, а подія в регіоні вже нібито розслідується.

Інцидент в Брянській області із заходом бійців "Руського добровольчого корпусу" вже нібито розслідується російськими силовиками. У Кремлі збираються вжити заходів, щоб не допустити такого надалі. Завтра, 4 березня, зберуться члени Радбезу РФ для обговорення події.

Такою інформацією поділився прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в коментарях росЗМІ. Він повідомив, що обставини "нападу" ретельно розберуть. За підсумком розслідування будуть вжиті заходи, щоб не допустити схожих інцидентів надалі.

"Зараз виконуються слідчі дії, силові служби працюють", — заявив Пєсков. За його словами, на підставі результатів розслідування буде прийнято рішення про можливе визнання "Руського добровольчого корпусу" терористичною організацією.

Відео дня

Окремо Пєсков спростував відомості ЗМІ про те, що вчора, 2 березня, планувалося термінове засідання Радбезу РФ. Оперативна нарада відбудеться завтра в закритому режимі. Путін сам вирішить, чи транслювати публічно його вступну промову. На засіданні обговорюватимуть вчорашній інцидент.

Подія в Брянській області: що відомо

Вчора, 2 березня, приблизно об 11:00 росЗМІ почали масово повідомляти про проникнення "української ДРГ" в Брянську область. Пропагандисти повідомляли про заручників, стрілянину в місцевих жителів і поранену дитину, але постійно плуталися і суперечили самі собі.

В ОПУ спростували інформацію про "українських диверсантів" і назвали її класичною провокацією.

Близько 13:00 з'явилося відео з бійцями "російського добровольчого корпусу". Вони заявили, що зайшли в Брянську область для боротьби з путінським кривавим режимом і закликали місцевих жителів піднімати бунт.

Вже о 15:00 росЗМІ заявили, мовляв, "ДРГ" не проявляє активності. Але в області нібито йшла активна зачистка.

Путін назвав інцидент у Брянській області "терактом". А глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував розібратися з сім'ями бійців, причетних до "вторгнення".

Сьогодні ФСБ показала відео, на якому демонструється нібито розстріляний автомобіль в результаті вчорашнього нападу.

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