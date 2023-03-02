Ватажок чеченських бойовиків Рамзан Кадиров запропонував притягнути до відповідальності сім'ї "учасників вилазки на Брянську область". Він вважає, що близькі допомагали членам "Руського добровольчого корпусу" здійснити атаку на путінські війська в регіоні.
Про це Кадиров написав в особистому Telegram-каналі. Так званий голова Чеченської Республіки заявив: "Досвід показує, що без їх [сімей] сприяння, потурання і схвалення такі терористичні акти не відбуваються". А з самими учасниками "вилазки" ватажок бойовиків запропонував розібратися "максимально жорстко або навіть жорстоко — стріляти на ураження".
Окремо Кадиров згадав про необхідність ввести воєнний стан в декількох регіонах Росії. Це нібито створить незручність для місцевих жителів, але допоможе їх захистити.
"Вважаю, що варто було б ввести в деяких регіонах воєнний стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, зате вони будуть у безпеці", — заявив Кадиров.
Інцидент в Брянській області: що відомо
Приблизно об 11:00 російські ЗМІ та пропагандисти почали масово повідомляти про напад "української ДРГ" на Брянську область РФ. Нібито диверсанти зайшли в населені пункти Сушани і Любечани, вступили в бій з російськими солдатами і взяли в полон цивільних.
В Офісі президента України спростували інформацію про "ДРГ", назвавши її класичною провокацією Росії з метою залякати місцеве населення і виправдати ведення війни.
Близько 13:00 в Мережі з'явилося відео з бійцями "Руського добровольчого корпусу". Вони взяли на себе відповідальність за атаку в Брянській області. Військові заявили, що прийшли боротися з кривавим путінським режимом і звільняти звичайних росіян.
Десь о 14:30 росЗМІ повідомили, що "українські диверсанти" не проявляють активності у Брянській області і могли покинути територію регіону.
Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін звинуватив в інциденті "неонацистів". За словами російського президента, вони "відкрили вогонь по цивільних".