Ватажок чеченських бойовиків також вважає, що потрібно ввести в окремих регіонах Росії воєнний стан.

Ватажок чеченських бойовиків Рамзан Кадиров запропонував притягнути до відповідальності сім'ї "учасників вилазки на Брянську область". Він вважає, що близькі допомагали членам "Руського добровольчого корпусу" здійснити атаку на путінські війська в регіоні.

Про це Кадиров написав в особистому Telegram-каналі. Так званий голова Чеченської Республіки заявив: "Досвід показує, що без їх [сімей] сприяння, потурання і схвалення такі терористичні акти не відбуваються". А з самими учасниками "вилазки" ватажок бойовиків запропонував розібратися "максимально жорстко або навіть жорстоко — стріляти на ураження".

Окремо Кадиров згадав про необхідність ввести воєнний стан в декількох регіонах Росії. Це нібито створить незручність для місцевих жителів, але допоможе їх захистити.

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"Вважаю, що варто було б ввести в деяких регіонах воєнний стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, зате вони будуть у безпеці", — заявив Кадиров.

Інцидент в Брянській області: що відомо

Приблизно об 11:00 російські ЗМІ та пропагандисти почали масово повідомляти про напад "української ДРГ" на Брянську область РФ. Нібито диверсанти зайшли в населені пункти Сушани і Любечани, вступили в бій з російськими солдатами і взяли в полон цивільних.

В Офісі президента України спростували інформацію про "ДРГ", назвавши її класичною провокацією Росії з метою залякати місцеве населення і виправдати ведення війни.

Близько 13:00 в Мережі з'явилося відео з бійцями "Руського добровольчого корпусу". Вони взяли на себе відповідальність за атаку в Брянській області. Військові заявили, що прийшли боротися з кривавим путінським режимом і звільняти звичайних росіян.

Десь о 14:30 росЗМІ повідомили, що "українські диверсанти" не проявляють активності у Брянській області і могли покинути територію регіону.

Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін звинуватив в інциденті "неонацистів". За словами російського президента, вони "відкрили вогонь по цивільних".

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