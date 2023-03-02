Він звинуватив "неонацистів" у нападі.

Російський президент Володимир Путін назвав інцидент, який стався вранці в Брянській області, терактом.

В ході церемонії відкриття року педагога і наставника Путін звинуватив "неонацистів" у скоєнні терористичного акту і злочину. "Проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь по цивільних особах. Бачили, що це цивільна машина, бачили, що там сидять цивільні особи і діти. "Нива" звичайна. Відкрили вогонь по них", - сказав президент РФ.

За його словами, такі люди нібито хочуть позбавити росіян історичної пам'яті, історії, традицій і мови. "Це насильство, справжній злочин скоюють якраз неонацисти, про яких я зараз сказав, і їх господарі. Упевнений, що і про сьогоднішній злочин ці самі господарі не згадають, ніхто навіть не зверне на це уваги. Але знову повторю: нічого у них не вийде, ми їх дотиснемо", - сказав Путін.

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Що сталося в Брянській області

Вранці в мережі з'явилася інформація про те, що нібито українська ДРГ зайшла в Сушани і Любечани Брянської області і влаштувала там заворушення. У Росії заявили про обстріл шкільного автобуса і вбивство дівчинки, а потім самі ж це спростували.

У підсумку заступник губернатора Брянської області Андрій Бардуков сказав, що в результаті нападу поранений хлопчик, одна людина загинула.

Незабаром з'явилася заява російського добровольчого корпусу, в якому вони назвали всі звинувачення брехнею кремлівських пропагандистів. Вони заявили, що зайшли на територію області, щоб показати росіянам, що "вони не раби" і закликали їх боротися з кривавим режимом.

В Україні назвали заяву про "українську ДРГ" класичною провокацією РФ і порадили Кремлю боятися своїх партизан.

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