Пов'язані з Кремлем блогери очікували більш жорстких дій, але залишилися невдоволеними.

Інцидент у Брянській області РФ показав невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, які чекали це стане гарною нагодою для офіційного оголошення війни Україні.

Як зазначається у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), цей інцидент викликав у російських офіційних осіб та ультранаціоналістичних груп чутки про реакцію Кремля на ситуацію.

Однак за лічені години стало відомо, що статус так званої "СВО" Кремль змінювати не збирається. Одним з перших на це відреагував засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Він саркастично зауважив, що Росія дозволяла Україні порушувати свої "червоні лінії" та використала цю можливість для просування найманців.

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"Глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, очільник Чечні Рамзан Кадиров та російські блогери закликали Кремль посилити заходи безпеки і провести операції у відповідь.

Пов'язані з Кремлем блогери та екс-чиновники також закликали Кремль внести до списку терористичних організацій Збройні сили України, Російський добровольчий корпус та інші українські збройні організації. Інцидент у Брянську вони порівняли із захопленням школи у Беслані у Північній Осетії у 2004 році.

Один з російських блогерів, пов'язаний із Кремлем, заявив, що Російський добровольчий корпус несе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної та іншу терористичну діяльність у Росії. Крім того, блогери закликали Путіна сформувати верховну ставку для прийняття всіх політичних, військових та економічних рішень.

Інші блогери виступали за виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів та укріплення держкордону з Україною. Були й більш неадекватні заяви, наприклад частина блогерів закликали Кремль сформувати загони вбивць проти українських чиновників та створити зони відчуження на кордоні.

"Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена численними аспектами нездатності Кремля повністю підтримати свою власну брехливу риторику про те, що Росія веде "екзистенційну війну" в Україні", - пишуть аналітики.

Як стверджують в ISW, Кремль не може задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів.

Інцидент у Брянській області: головне

Вчора, 2 березня, в РФ заявили, що у Брянській області зʼявилася "українська ДРГ", яка захопила заручників. Згодом з'явилися повідомлення про дві "ДРГ". Пропагандисти плуталися у свідченнях та числах.

Новини про ДРГ у Брянській області почали розростатися все більш безглуздими деталями. Зокрема, повідомлялося про "стрілянину по шкільному автобусу" і загибель дитини. Згодом зʼясувалося, що це була дівчинка, згодом повідомили, що це хлопчик, а ще пізніше – що дитина "воскресла". За кілька хвилин цей фейк спростувала влада регіону.

Відповідальність за інцидент у Брянській області РФ взяв на себе Російський добровольчий корпус. Військові заявили, що хотіли "показати співвітчизникам, що надія є", і що росіяни зі зброєю в руках можуть протистояти режиму.

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