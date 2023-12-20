Якщо справа дійде до Верховного суду США, вердикт щодо неї буде обов'язковим для всіх штатів.

В США Верховний суд Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату у 2024 році, ухваливши, що він не є відповідним кандидатом у президенти через "заборону повстанців", передбачену 14-ю поправкою.

Рішення буде призупинено до 4 січня, в очікуванні апеляції до Верховного Суду США, який може вирішити це питання, пише CNN.

Рішення Верховного суду штату стосується лише Колорадо, але це історичне рішення може вплинути на президентську кампанію 2024 року. Представники виборчої комісії штату Колорадо заявили, що питання має бути вирішене до 5 січня - крайнього терміну, встановленого законом для формування списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії.

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"Президент Трамп не просто підбурював до повстання. Навіть коли облога Капітолію була в повному розпалі, він продовжував підтримувати її, неодноразово вимагаючи, щоб віце-президент (Майк) Пенс відмовився виконувати свій конституційний обов'язок, і телефонував сенаторам, щоб переконати їх зупинити підрахунок голосів на виборах. Ці дії становили відкриту, добровільну і пряму участь у заколоті", - написала більшість у своїй думці.

Якщо справа дійде до Верховного суду США, вердикт щодо неї буде обов'язковим для всіх штатів.

"Ми робимо висновок, що наведені вище докази, переважна більшість яких не викликала сумнівів під час судового розгляду, встановили, що президент Трамп брав участь у заколоті", - додається у висновку.

"Прямі і явні зусилля президента Трампа протягом декількох місяців, які закликали його прихильників йти до Капітолію, щоб запобігти тому, що він помилково охарактеризував як нібито шахрайство над народом цієї країни, були, безперечно, відкритими і добровільними", - додали там.

Крім того, суд відхилив претензії Трампа на [висловлення] свободи слова, написавши "Промова президента Трампа 6 січня не була захищена Першою поправкою".

Кампанія Трампа заявляє, що "швидко подасть апеляцію" на рішення Верховного суду Колорадо.

"Сьогодні ввечері Верховний суд Колорадо виніс абсолютно неправильне рішення, і ми негайно подамо апеляцію до Верховного суду Сполучених Штатів і одночасний запит на призупинення цього глибоко недемократичного рішення. Ми повністю впевнені, що Верховний суд США швидко винесе рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим неамериканським позовам", – заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Справа проти Трампа

Трамп заперечує правопорушення щодо подій 6 січня і засудив судові позови за 14-ю поправкою як зловживання судовим процесом. Він перебуває під обвинуваченням на федеральному рівні та у штаті у зв’язку з його спробами скасувати вибори 2020 року – і він не визнав себе винним.

Дональда Трампа можна притягнути до цивільної відповідальності за дії натовпу, який напав на Капітолій США 6 січня 2021 року. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд США.

Зазначається, що двоє поліцейських та близько дюжини законодавців-демократів подали до суду на Трампа в 2021 році, заявивши, що Трамп створив загрозу для їхнього життя, коли підбурював натовп пройти маршем до Капітолію та "боротися як у пеклі". Але адвокати Трампа намагалися відхилити позов на тій підставі, що їхній клієнт тоді був чинним президентом, тож на нього розповсюджується президентський імунітет щодо таких позовів.

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