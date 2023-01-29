Жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за цей повномасштабний напад, наголосив Бутусов.

Вибухи в Ірані - "справедлива кара", адже країна допомагає Росії та надає їй озброєння для повномасштабної війни проти України, заявив журналіст Юрій Бутусов. Він також зазначив, що російське ППО не змогло захистити іранські військові об'єкти.

"Розпочалась атака дронів-камікадзе на військові об'єкти на території Ірану. Невідомі безпілотники раптово уразили кілька військових об'єктів та нафтопереробний завод. Повідомляється про вибухи та масштабні пожежі у містах Тегеран, Ісфахан, Хой, Салімі, Хамадан, Джаванруд, Рашт. З'являється відео значних уражень та великих пожеж в іранських містах", - написав Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив на тому, що нині жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за події в Ірані. Проте Бутусов вказав на те, що вибухи почалися після того, як в Ізраїлі спалахнули теракти.

Відео дня

"Цікаво, що Іран, озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, не зміг відбити атаку. Іран є зараз головним військовим союзником РФ, обидві терористичні країни обмінюються військовими технологіями та озброєнням, проводять спільні військові операції. Дуже справедлива кара для Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох країн світу, в тому числі проти України. Дрони стали основним видом ударного озброєння 21-го сторіччя. Їхня перевага - низька вартість та анонімність. Дрони дозволяють вести війни без оголошення війни", - додав Бутусов.

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