Камала Харріс планує зустрінеться з військовослужбовцями.

Віце-президент Камала Харріс відвідає демілітаризовану зону між Південною та Північною Кореєю. Таким чином, США мають намір підтвердити союз з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що Харріс "здійснить поїздку по об'єктах в демілітаризованій зоні, зустрінеться з військовослужбовцями і отримає оперативний брифінг від американського командування".

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"Ваш візит в демілітаризовану зону і Сеул стане дуже символічною демонстрацією вашої твердої прихильності безпеки і миру на Корейському півострові, і ми працюємо з вами і США у відносинах з Північною Кореєю", - заявив прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су.

Довідка УНІАН. Демілітаризована зона між Кореями існує з липня 1953 року, коли Корейська війна зупинилася підписанням договору про перемир'я. Технічно країни досі у стані війни.

Північна Корея налаштована вороже по відношенню до США і Південної Кореї і постійно проводить випробування ракет. Так, 25 вересня КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети. За даними Пхеньяна, це була балістична ракета малої дальності, і вона пролетіла близько 600 км на висоті 60 км.

Візит Пелосі на Тайвань - що відомо

Напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти Пелосі і її найближчих родичів санкція.

Тайвань 30 Серпня відкрив попереджувальний вогонь за китайським безпілотником. Через день військові сили острова збили Китайський дрон.

Нещодавно стало відомо, що на своїх військових навчаннях китайська армія імітувала удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Китаю.

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