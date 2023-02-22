Ядерний шантаж Кремля: чи варто чекати гонки ядерних озброєнь

В двогодинному виступі Володимира Путіна перед Федеральними зборами РФ, окрім малопритомних сентенцій про "неонацистів", геїв, підступний Захід та іншої відвертої маячні, вчергове прозвучали фрази, які можна сприймати лише як ядерний шантаж. І не дивно: коли немає, що сказати, в Росії звикли використовувати хіба аргументи терористів.

Нудна промова старого російського диктатора перед Федеральними зборами привернула увагу лише одним: насамкінець Володимир Путін витягнув з рукава вже потерту "ядерну" карту.

Мовляв, НАТО вимагають від РФ допуску західних експертів на російські ядерні об’єкти (цілком адекватне прохання в межах Договору про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), адже, коли Росія не дає дозволу на інспекцію своїх ядерних установок, вона порушує угоду про контроль над ядерними озброєннями, - УНІАН). Втім, на думку російського бункерного діда, це – "театр абсурду": "Вони хочуть оглядати наші оборонні об'єкти. Це звучить як маячня… Нам проводити повноцінні інспекції не дають. Наші заявки залишаються без відповіді, або їх відхиляють за формальними підставами. Ми нічого до ладу не можемо перевірити на тому боці".

Ба більше, за словами Путіна, США нібито розробляють нову ядерну зброю. Через це, за його словами, Росія призупиняє участь у Договорі (СНО) і готова випробовувати ядерну зброю, якщо те саме зроблять американці. Теоретично це може означати, що Кремль може необмежено нарощувати свій ядерний арсенал.

Одним з перших на новину відреагував заступник голови Ради безпеки РФ, більш відомий як запасний російський президент, Дмитро Медведєв. Він написав у твіттері: "США отримали по заслугах за свою тупу антиросійську політику, тобто припинення дії ДСНО-3. Не можна воювати з Росією, вдаючи, що з питаннями стратегічної стабільності все гаразд. Так вам і треба!".

І тут варто нагадати, що саме Дмитро Медведєв підписував укладений між США та РФ Договір про СНО у 2010 році. Документом, зокрема, встановлювались межі стратегічних ядерних арсеналів – кожна зі сторін мала скоротити свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць та до 700 одиниць для розгорнутих носіїв (міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників). Він вступив в силу в лютому 2011 року і мав діяти 10 років. В 2021 році вже Володимир Путін продовжив Договір про СНО на п’ять років - до 2026 року.

Проте вже за кілька годин МЗС РФ видало заяву для "пояснення" слів керманича своєї країни - найвідомішого на сьогодні світового шантажиста. В ній вже прозвучали фрази про те, що призупинення участі РФ у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь може бути оборотним за певних зусиль США. І про те, що Росія в межах дії Договору продовжить неухильно дотримуватись передбачених договором кількісних обмежень на СНО. І про те, що російська сторона й надалі братиме участь в обміні з американською стороною повідомленнями про пуски балістичних ракет… Втім, ці виправдання вже не отримали бажаного ефекту.

Ядерний терорист

В принципі, вже після загарбання російськими окупантами найбільшої в Європі атомної елетростанції – ЗАЕС, стало зрозуміло, що ми маємо справу з ядерним терористом. За словами президента України Володимира Зеленського, Росія вже навіть не приховує, що спілкується й діє як терорист.

"А щодо того, чи готуються вони до випробувань [ядерної зброї], ну, ми ж з вами дорослі люди… Спочатку президент РФ приймає рішення про якісь залякування, потім пов’язує їх з якимись меседжами від США і так далі… Це відбувається постійно. Серйозно на них вже ніхто не звертає увагу", - сказав він.

В Міністерстві закордонних справ України додали, що рішення РФ про призупинення участі в Договорі СНО є черговим провокаційним кроком з боку агресора.

"Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки… Закликаємо міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Реакція, в принципі, не забарилася.

Виступаючи у Варшаві, президент США Джо Байден наголосив, що західні країни не збирались нападати на Росію. І хоча він прямо не згадував свіжих заяв Володимира Путіна, зазначив, що кожен член НАТО й РФ знають, що напад на одну країну Альянсу означатиме напад на всі країни та території Альянсу.

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван теж зазначив, що ніхто не нападає на Росію: "Існує певний абсурд в ідеї, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого".

А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив з приводу озвученого Путіним наміру щодо призупинити участь РФ у СНО глибокий сум, назвав це "безвідповідальною поведінкою" та підкреслив, що зі свого боку білий дім готовий відновити партнерство будь-коли, "незалежно від того, що ще відбувається у світі".

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про рішення Росії призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО) і закликав Москву переглянути цей крок: "Більше ядерної зброї та менше контролю над озброєннями роблять світ більш небезпечним, саме тому ми в НАТО так старанно працювали над тим, щоб залучити Росію до питань, пов'язаних з контролем над озброєннями, і тому союзники по альянсу підтримали новий договір про СНО. Я закликаю Росію переглянути своє рішення. Слід пам'ятати, що це одна з останніх великих угод про контроль над озброєннями, які ми маємо".

Пусті погрози

Насправді погрози новою гонкою ядерних озброєнь звучать з Кремля далеко не вперше. Ще з 2014 року, коли Росія розпочала агресію проти України, Москва обіцяла Вашингтону вийти з угоди СНО у відповідь на антиросійські санкції. Проте, коли президент Дональд Трамп заявив, що Договір у 2021 році продовжувати не будуть, щоб почати нарощувати ядерний арсенал, у РФ закричали про необхідність консультацій та продовження дії угоди іще на 5 років. Врешті, так і відбулося…

При цьому, як ще у 2021 році зазначав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков, за це Росія нічого не виторгувала у США: "По-перше, тому, що в США існує давня практика говорити по кожному питанню окремо й не давати підв’язувати інші речі до діалогу по ядерці. По-друге, угода більше вигідна РФ (саме тому Москва так активно виступала за пролонгацію)… Тут питання статусу, режиму контролю, а головне – обмеження потужнішого стратегічного ядерного арсеналу США… ".

Проте станом на сьогодні Договір СНО фактично на паузі. І не лише тому, що Росія не виконує угоду в частині допуску інспекцій на ядерні об’єкти, а й тому, що Сполучені Штати не збираються проводити якісь ядерні випробування. Тож, схоже, погрози новою гонкою ядерних озброєнь - просто останній аргумент Володимира Путіна, щоб привернути до себе увагу світових лідерів.

"Тут можна шукати небезпеки, але насправді це, швидше, спроба запросити насамперед США до розмови про глобальний порядок денний. Росія фактично заявляє, що готова знову розпочати гонку озброєнь. Альтернатива – передомовитися. Звичайно, по всьому комплексу питань, включаючи Україну (без участі самої України)… Це може свідчити про те, що у РФ не вірять у можливість швидкої перемоги, усвідомлюють, що втрачають статус глобальної супердержави. Тож погрози поширення ядерної зброї, загрози масштабування конфлікту є істеричним запрошенням західних лідерів до розмови про місце РФ у майбутньому", - вважає політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Варто також брати до уваги, що Москву, як глобального гравця, не сприймають не лише у Вашингтоні, а й в Пекіні. Й таке "смикання" Кремля напередодні оприлюднення китайської мирної пропозиції робить КНР ведмежу послугу. Адже Китай каже про неприпустимість ядерної риторики.

"Шантаж ядерною загрозою з’явився в один день із публікацією китайської "Концепції Ініціативи глобальної безпеки", де чітко описана недопустимість ядерної війни", - нагадує експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов.

Втім, не можна відкидати, що про призупинення участі Росії в Договорі про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь Китай був проінформований. А от реакцію Пекіна на це можна буде спостерігати найближчими днями.

Тетяна Урбанськ