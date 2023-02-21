Це чергова провокація країни-агресора, наголошує українське відомство.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту вжити заходів для упередження і протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Рішення РФ про зупинення своєї участі в Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, оголошене сьогодні, є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки. зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі для ЗМІ.

Він наголосив, що РФ продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

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"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", - наголосив Ніколенко.

Речник зазначив, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу.

"Закликаємо міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки", - додав Ніколенко.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

21 лютого російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Пізніше того ж таки дня Путін вніс Держдуму РФ проект постанови про зупинення участі Росії в Договорі про СНО, проект розглянуть завтра, 22 лютого.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Москви призупинити участь у договорі "вкрай невдалим і безвідповідальним" та зазначив, що Вашингтон відкритий для обговорення договору. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву переглянути це рішення,

Довідка УНІАН. Президенти РФ та США Дмитро Медведєв і Барак Обама підписали останній договорів про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) у 2010 році. Угода передбачала взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь і діяла 10 років. У 2021 році США та Росія домовилися про продовження договору про СНО на 5 років, до лютого 2026 року.

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