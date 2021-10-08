Владу ЄС закликали обмежити виділення фінансової допомоги Білорусі і заморозити будь-яку співпрацю.

Європарламент закликав владу ЄС прийняти новий пакет санкцій проти Білорусі.

Рішення підтримали 506 депутатів, проти проголосували 29. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Депутати Європарламенту відзначили, що раніше введені економічні санкції надали тільки частковий ефект на режим Лукашенка. У зв'язку з цим запропоновано посилити адресні економічні санкції, в тому числі проти підприємств, що фінансують білоруську владу. Санкції повинні торкнутися всіх що залишилися неохопленими державних банків і ключових компаній.

Владу ЄС закликали обмежити виділення фінансової допомоги Білорусі і заморозити будь-яку співпрацю.

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Європарламент заявив, що підтримує подальші дискусії про можливе створення в Гаазі міжнародного трибуналу для Лукашенка і режиму за порушення прав людини в Білорусі.

ЄП також вимагає від Євросоюзу запровадити додаткові заходи проти Росії, якщо вона продовжить підтримувати Лукашенка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейська комісія запропонувала призупинити спрощену видачу віз чиновниками режиму Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимним президентом Білорусі.

Автор: Олег Давигора