Відповідну пропозицію має проаналізувати Рада ЄС.

Європейська комісія пропонує призупинити спрощену видачу віз чиновниками режиму Олександра Лукашенка, який вважає себе легітимним президентом Білорусі.

Про це сказано на сайті Єврокомісії.

Зокрема, Єврокомісія пропонує призупинити певні положення угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю.

"Це рішення зумовлене спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС і його країн-членів шляхом сприяння нелегальній міграції для політичних цілей, а також через рішення режиму призупинити угоду про реадмісію між ЄС і Білоруссю, що сталося 28 червня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Читайте такожРосія заблокувала нараду ОБСЄ щодо дотримання прав людини – БлінкенЗокрема, пропозиція Єврокомісії спрямована на конкретні категорії посадовців режиму і не матиме впливу на звичайних громадян Білорусі, які і надалі матимуть користуватися перевагами угоди про спрощення візового режиму.

Як тільки це рішення буде схвалене Радою ЄС, часткове призупинення дії цієї угоди застосовуватиметься до конкретних положень угоди - вимоги про надання додаткових документальних доказів мети поїздки не будуть скасовуватися, а плата за оброблення візових заяв не буде зменшуватися.

"Заходи тільки зачеплять членів білоруських офіційних делегацій, членів білоруського національного уряду і регіональних органів влади і парламенту, Конституційного суду і Верховного суду Білорусі при виконанні їхніх службових обов'язків", - сказано у повідомленні.

Також сказано, що ЄС продовжить підтримувати правозахисників, незалежних критиків і увесь народ Білорусі, пригноблений режимом.

Тепер Рада ЄС має вивчити пропозицію Єврокомісії й вирішити, чи схвалювати її.

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Автор: Віталій Саєнко