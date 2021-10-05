Більшість людей не вийшли на волю після 72 годин відведених на арешт.

Більш як 110 людей у Білорусі затримали після коментарів про смерть співробітника КДБ, який загинув під час штурму силовиками помешкання мешканця Мінська, айтішника Андрія Зельцера.

Про це повідомляють правозахисники з організації Вясна.

Наразі МВС Білорусі ідентифікувало понад 200 користувачів, які в мережі залишили образливі коментарі з приводу загибелі співробітника КДБ.

Затримання проходять з моменту публікації інформації про невдалий штурм КДБ квартири в Мінську – з 29 вересня.

Читайте такожРосіянка отримала строк у Білорусі за твіт про ЛукашенкаНаразі правозахисникам відомо про понад 110 затриманих, однак їхня кількість постійно зростає.

Проти громадян порушили справу за статтями про образу представника влади та розпалювання соціальної ворожнечі.

Більшість людей не вийшли на волю після 72 годин відведених на арешт. Рідні не знають місце їхнього перебування.

Вбивство Андрія Зельцера: що відомо

У Мінську, 28 вересня, чоловік відкрив стрілянину по силовиках, які увірвалися в його квартиру.

За офіційною версією, чоловік вистрілив в одного з силовиків з мисливської рушниці. Той отримав смертельні поранення. Стрілка також убили.

Як стало відомо пізніше, вбитим виявився 32-річний мешканець Мінська Андрій Зельцер.

У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили, що інцидент стався під час відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності. Силовики відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності.

Дружину вбитого айтішника Марію Успенську помістили до слідчого ізолятора Мінська. Її затримали за підозрою у співучасті убивства силовика через те, що вона нібито знімала злочин на камеру.

Автор: Яна Ставська