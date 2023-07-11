Втім, у США вважають реальним вступ України в НАТО тільки після перемоги у війні.

Президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО.

Як повідомляє агентство EFE з посиланням на неназваного американського високопосадовця, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Якщо це станеться, то Україні не доведеться виконувати багаторічну програму для демонстрації виконання необхідних для вступу реформи у сфері оборони, економіки та політики.

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Втім, як зауважує агентство, у США вважають, що членство України в НАТО стане можливим лише після завершення війни, яку розв’язала РФ.

Шлях України в НАТО

Питання вступу України в НАТО постало дуже гостро на тлі саміту Альянсу. Він стартував сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі. Дводенний саміт НАТО став подією, на якій Україна хоче отримати конкретне рішення щодо свого членства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу ПДЧ, утворити Раду Україна-НАТО й програму практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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