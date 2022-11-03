Україна не брала жодних нових зобов'язань, які би виходили за рамки існуючої "зернової угоди".
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у Facebook, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна, що Росія вирішила розблокувати "зернову угоду" після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях.
За словами дипломата, по-перше, Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях, а по-друге, українська сторона чітко дотримується положень "зернової угоди".
"Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - підкреслив Ніколенко.
По-третє, як наголосив дипломат, жодних нових зобов‘язань, які би виходили за межі вже існуючих в "зерновій угоді", Україна не брала.
"Москва повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив Ніколенко.
"Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - додав речник.
У МЗС вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.
"Зернова угода": що відомо
Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія окремо уклали з Туреччиною та ООН угоди щодо відновлення після початку повномасштабної війни експорту українського зерна Чорним морем. Вони передбачають вивезення зерна з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів. Угоди діють 120 днів з можливістю пролонгації.
Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.
29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму.
ООН, Туреччина і Україна далі її виконували, а судна виходили з українських портів.
2 листопада сторони взяли паузу для перемовин з Росією і призупинили проходження кораблів.
Того ж дня РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія залишає за собою право вийти із цієї угоди у разі "нового порушення Україною своїх зобов'язань".