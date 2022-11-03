У міністерстві наголосили, що Москва повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які би виходили за рамки існуючої "зернової угоди".

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у Facebook, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна, що Росія вирішила розблокувати "зернову угоду" після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях.

За словами дипломата, по-перше, Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях, а по-друге, українська сторона чітко дотримується положень "зернової угоди".

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"Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - підкреслив Ніколенко.

По-третє, як наголосив дипломат, жодних нових зобов‘язань, які би виходили за межі вже існуючих в "зерновій угоді", Україна не брала.

"Москва повернулася до "зернової угоди" завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив Ніколенко.

"Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - додав речник.

У МЗС вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

"Зернова угода": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Україна і Росія окремо уклали з Туреччиною та ООН угоди щодо відновлення після початку повномасштабної війни експорту українського зерна Чорним морем. Вони передбачають вивезення зерна з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів. Угоди діють 120 днів з можливістю пролонгації.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Криму.

ООН, Туреччина і Україна далі її виконували, а судна виходили з українських портів.

2 листопада сторони взяли паузу для перемовин з Росією і призупинили проходження кораблів.

Того ж дня РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія залишає за собою право вийти із цієї угоди у разі "нового порушення Україною своїх зобов'язань".

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