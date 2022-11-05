За тиждень з портів України вийшли 28 суден з агропродукцією.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за тиждень з українських портів вийшли 28 суден з більш ніж 800 тисяч тонн аграрної продукції.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, зазначивши при цьому, що судна вирушили в Єгипет, Лівію, Марокко, Алжир, Оман, Туреччину, Китай і Ефіопію.

"На цьому тижні вдалося забезпечити продовження роботи "зернового коридору" в Чорному морі. За підсумками семи днів з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції", - зазначив він.

Відео дня

"Причому судно в Ефіопію зафрахтовано продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що саме приклад експортної зернової ініціативи ілюструє, що світ здатний гарантувати стабільність, попри будь-які загрози, які створює Росія. "Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб'єкти діяли рішуче, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один з найбільш вагомих міжнародних результатів всієї осені. Коли світ об'єднаний, у терористів немає шансів", - підкреслив глава держави.

Війна в Україні та ситуація із зерном:

Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів. Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.

31 жовтня 2022 року в ЄС заявили про те, що хочуть відкрити сухопутний коридор для українського зерна. Міністр оборони Туреччини обговорив з Шойгу "зернова угода".

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати транспортування зерна.

Попри припинення участі Росії в "зерновій угоді", за два дні, 31 жовтня та 1 листопада, по "зерновому коридору" в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два прибули в українські порти під навантаження.

За підрахунками Мінінфраструктури, за три місяці реалізації "зернової ініціативи" 422 судна експортували майже 10 млн тонн агропродукції.

2 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору", який забезпечує постачання агропродукції з портів України до Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: