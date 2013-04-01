В Миколаєві офіцери здійснили 500 стрибків з новими парашутними системами

Захід відбувався на базі 79-ї аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України у Миколаєві. Участь у ньому взяли близько 50 офіцерів парашутно-десантної служби з частин аеромобільних військ, спецназу, морської піхоти, військово-навчальних закладів, Внутрішніх військ МВС України.

Завданням зборів було освоєння нової парашутної системи, прийнятої недавно на озброєння ЗС України – «Статус СН» типу «крило». Дана парашутна система дозволяє десантуватися з надвеликих висот до 8 тисяч метрів і долати відстань 15 км для прихованої доставки військовослужбовців в район виконання завдання.

За словами керівника зборів, начальника парашутно-десантної служби Високомобільних десантних військ ЗС України полковника Юрія Галушкіна, поставлені на збори завдання були виконані у повному обсязі.

– При цьому особлива увага приділялася заходам безпеки, тому надзвичайних подій не трапилося, – повідомив полковник Юрій Галушкін.

Дані збори – вже другий в цьому році захід, на якому офіцери парашутно-десантної служби опановують нові парашутні системи. Ще належить провести два подібних заходи, після яких його учасники отримають допуск на використання і навчання новим системам у себе в частинах.

Всього в ході зборів учасниками було здійснено 497 стрибків з парашутом «Статус СН».