В Одесі за програмою Приватбанку "КУБ" кредити отримали вже понад 200 підприємців на 20 млн грн

18:06, 08 грудня 2016
Підприємництво
99 0

В Одесі за програмою Приватбанкк «КУБ» (Країна успішного бізнесу) кредити отримали вже понад 200 підприємців на 20 млн грн

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час регіонального бізнес-форуму «Україна — країна підприємців», ініційованого Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців, повідомила директор Південного регіонального управління Приватбанку Олена Яколіна.

«Наразі в Одесі профінансовано 214 проектів на суму близько 20 млн грн», - зазначила вона.

Читайте такожПрограма Приватбанку "КУБ" є готовим механізмом для розвитку підприємництва – УСПП

За словами Яколіної, ідея самого проекту «Україна — країна підприємців» з'явилася після того, як фахівці провели відповідні дослідження. Зокрема, мова йде про сотні тисяч потенційних підприємців, які емігрували з України в Європу.

«11% від усіх емігрантів в Європу складають наші співвітчизники. Це дуже великий показник», - підкреслила Яколіна.

Вона зазначила, що розвиватися бізнесу, в першу чергу, заважають ситуація в країні та нестача фінансових можливостей у підприємців. Тому банк є свого роду «фінансовим плечем» для всіх бажаючих створювати робочі місця.

«Якщо ми (Україна – УНІАН) хочемо відбутися як ефективний економічний організм, то ми повинні включити всі ресурси, щоб підняти підприємництво», - акцентувала Яколіна.

За її словами, згідно з умовами програми «КУБ», кредит може становити від 50 до 300 тис. грн строком на 12 місяців. Беруть кредити, в основному, на відкриття промтоварних магазинів, будівництво тощо.

Як зазначила Яколіна, в рамках програми, місцевою владою планується виділити понад 10 млн грн, «по кожному блоку - по обласному і міському» для того, щоб підприємцям відшкодовувати кошти за реальні робочі місця.

Чим більша кількість робочих місць створюється, тим більше відшкодування коштів відбувається, і в результаті підприємець опиниться в прибутку.

Директор Південного регіонального управління зазначила, що кредити даються тільки під реальний бізнес, і програма складена так, що шахрай скористатися нею не зможе.

Читайте такожПрограма пільгового кредитування підприємців допоможе вирішити проблему трудової міграції – представник Приватбанку

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, в Одесі відбувся регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», ініційований Приватбанком та УСПП, в якому взяли участь близько 200 підприємців різних сфер діяльності.

Аналогічні форуми сьогодні пройшли в Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter