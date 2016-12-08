В Одесі за програмою Приватбанку "КУБ" кредити отримали вже понад 200 підприємців на 20 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час регіонального бізнес-форуму «Україна — країна підприємців», ініційованого Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців, повідомила директор Південного регіонального управління Приватбанку Олена Яколіна.

«Наразі в Одесі профінансовано 214 проектів на суму близько 20 млн грн», - зазначила вона.

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За словами Яколіної, ідея самого проекту «Україна — країна підприємців» з'явилася після того, як фахівці провели відповідні дослідження. Зокрема, мова йде про сотні тисяч потенційних підприємців, які емігрували з України в Європу.

«11% від усіх емігрантів в Європу складають наші співвітчизники. Це дуже великий показник», - підкреслила Яколіна.

Вона зазначила, що розвиватися бізнесу, в першу чергу, заважають ситуація в країні та нестача фінансових можливостей у підприємців. Тому банк є свого роду «фінансовим плечем» для всіх бажаючих створювати робочі місця.

«Якщо ми (Україна – УНІАН) хочемо відбутися як ефективний економічний організм, то ми повинні включити всі ресурси, щоб підняти підприємництво», - акцентувала Яколіна.

За її словами, згідно з умовами програми «КУБ», кредит може становити від 50 до 300 тис. грн строком на 12 місяців. Беруть кредити, в основному, на відкриття промтоварних магазинів, будівництво тощо.

Як зазначила Яколіна, в рамках програми, місцевою владою планується виділити понад 10 млн грн, «по кожному блоку - по обласному і міському» для того, щоб підприємцям відшкодовувати кошти за реальні робочі місця.

Чим більша кількість робочих місць створюється, тим більше відшкодування коштів відбувається, і в результаті підприємець опиниться в прибутку.

Директор Південного регіонального управління зазначила, що кредити даються тільки під реальний бізнес, і програма складена так, що шахрай скористатися нею не зможе.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, в Одесі відбувся регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», ініційований Приватбанком та УСПП, в якому взяли участь близько 200 підприємців різних сфер діяльності.

Аналогічні форуми сьогодні пройшли в Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.