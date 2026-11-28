Більшість підрядників, здатних виконати роботи, просто відмовилися від контрактів, стверджує народний обранець.

Чиновники, відповідальні за реалізацію планів стійкості енергетичної інфраструктури, збрехали президенту щодо будівництва захисних споруд до 1 жовтня. Більшість надійних підрядних організацій від самого початку відмовилися від участі в проєктах, оскільки розуміли нереалістичність встановлених термінів. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Суперпозиція" розповів народний депутат від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, під час реалізації планів стійкості від очільників обласних адміністрацій та Агентства відновлення вимагали завершити роботи до 1 вересня або 1 жовтня. Водночас відповідальні посадовці не повідомляли про неможливість виконати такі завдання у встановлені терміни.

"Замість того щоб сказати правду що це нереалістично зробити до 1 жовтня всі гнули були голови і казали: "Ми це зробимо, ми це зробимо"", – розповідає депутат.

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Він зазначив, що більшість компаній, які мали необхідні можливості для будівництва та дбали про свою репутацію, відмовилися брати участь у проєктах. Причиною було розуміння того, що виконати контракти до визначеної дати неможливо.

Водночас компанії, які погодилися на участь у будівництві, також усвідомлювали нереалістичність термінів, однак запевняли замовників у протилежному.

"Більшість із нормальних компаній не пішли на цю авантюру, тому що розуміли, що до 1 жовтня вони виконати ці контракти не зможуть, і вони відмовились", – наголосив Нагорняк.

За його словами, у результаті відповідальні особи фактично видавали бажане за дійсне, причому неправдиві запевнення отримував безпосередньо президент.

"І в першу чергу брехали президентові", – заявив нардеп.

Нагорняк додав, що через нереалістичні терміни більшість регіонів не могли завершити роботи до 1 жовтня, що позначилося на загальному рівні виконання планів стійкості.

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