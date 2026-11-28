На відміну від Starlink, система HiSKY працює й на території Росії.

В умовах постійних обмежень швидкості Starlink Україна шукає альтернативи технології Ілона Маска. Зокрема, деякі підрозділи ЗСУ користуються послугами ізраїльського провайдера супутникового зв’язку HiSKY. За даними джерел The Wall Street Journal, саме ця система застосовувалася для атаки на Кримський міст.

"За словами людей, обізнаних із ситуацією, у деяких українських боєприпасах, що застосовувалися для атак на міст, який з’єднує окупований Крим із Росією, використовувалася система HiSKY. На відміну від Starlink, HiSKY працює й на території Росії; за словами одного зі співрозмовників, українські оператори дронів використовували цю систему для пошуку російських пускових установок балістичних ракет", – пише видання.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, ізраїльська система вимагає вищої технічної кваліфікації – зокрема, присутності фахівців безпосередньо під час виконання місій, – тоді як термінали Starlink відрізняються простотою у використанні.

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"Це означає, що дана система, найімовірніше, застосовуватиметься лише під час особливо важливих операцій, а не для повсякденних завдань, які українським силам доводиться виконувати щодня в умовах триваючого російського вторгнення", – зазначає видання.

Крім того, багато безпілотників, що виробляються в Україні, налаштовані на роботу саме з сервісами SpaceX. Щоб переналаштувати їх для використання інших систем зв’язку, часто доводиться відправляти апарати назад виробнику.

Удар по Кримському мосту

У ніч на 16 листопада Україна атакувала Кримський міст. Незабаром стало відомо, що удар було завдано саме по автомобільній частині мосту.

Уже наступного дня сталася повторна атака на Кримський міст. Після цього рух транспорту було призупинено. У результаті ударів обвалилася одна з арок Кримського мосту.

За оцінками, руйнування стратегічно важливого мосту перерізало шляхи постачання російських військ, що діють на півдні та сході України, а також на окупованому півострові. Атака створила додаткове навантаження на логістику, яка й без того була перевантажена.

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