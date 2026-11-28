Влада встановила, що південнокорейський гігант порушив чужі патенти.

Флагманська лінійка смартфонів Galaxy S25, а також деякі планшети Galaxy можуть потрапити під заборону на імпорт та продаж у США. Таке рішення ухвалила Міжнародна торгова комісія США (ITC), яка встановила, що Samsung порушила патенти японської компанії Maxell, пов’язані з технологіями камер.

Згідно з опублікованим повідомленням, ITC видала розпорядження про припинення протиправних дій та заборону на ввезення пристроїв лінійки Galaxy S25 до США. З 25 листопада розпочався 60-денний період президентського розгляду рішення. Як зазначає портал Android Police, на практиці Білий дім рідко накладає вето на подібні постанови комісії (у 2023 році аналогічна заборона торкнулася смарт-годинників Apple Watch).

Розгляд справи розпочався ще в грудні 2024 року після скарги компанії Maxell щодо п’яти патентів. У підсумку ITC встановила порушення лише за одним із них – патентом США № 11,490,004 під назвою "Мобільний термінал". У ньому описується принцип роботи рамки або напрямної навколо об’єктів у видошукачі під час зйомки.

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Після закінчення терміну продаж S25, S25+ та S25 Ultra буде припинено. Вже продані пристрої, а також моделі з останніх партій з оновленими системами камер під заборону не підпадають. Samsung встигла доопрацювати спірну функцію та почала випускати пристрої зі зміненим ПЗ, щоб обійти патент. Щоб уникнути блокування, компанія також може укласти з Maxell ліцензійну угоду, як це раніше зробила Motorola.

На цьому Maxell не зупинилася: у травні 2026 року компанія подала до ITC ще одну скаргу проти Samsung, звинувативши компанію в порушенні шести інших патентів на смартфони. У цій справі фігурують новіші пристрої, зокрема Galaxy S26+, Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7. Очікується, що рішення щодо нового позову буде ухвалено через один-два роки, що дає Samsung час або доопрацювати програмне забезпечення, або домовитися про придбання ліцензії.

На початку 2027 року відбудеться презентація лінійки Galaxy S27. До оновленої флагманської лінійки Samsung вперше увійдуть одразу чотири моделі: базова Galaxy S27 і Galaxy S27 Plus, абсолютно нова Galaxy S27 Pro та топова Galaxy S27 Ultra.

За чутками, лінійка Galaxy S27 може втратити Snapdragon через проблеми з перегріванням. У разі, якщо оптимізувати процесор не вдасться, Samsung може оснастити всю серію виключно власним Exynos 2700.

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