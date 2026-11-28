У Європі та Україні заявляють, що Кушнер повторює кремлівську пропаганду.

Високопоставлені політики в Києві та серед європейських союзників України обрушилися з критикою на спеціального посланця Дональда Трампа з питань миру Джареда Кушнера після того, як той похвалив російського лідера Володимира Путіна. У Європі та Україні заявляють, що Кушнер повторює кремлівську пропаганду, і пропонують усунути його з посади посередника у мирних переговорах, пише Politico.

Кушнер назвав конфлікт в Україні "проксі-війною" (війною через посередників) між Європою та Росією. Він похвалив російського представника Кирила Дмитрієва, назвавши його "неймовірним другом", при цьому відгукнувся про президента України Володимира Зеленського значно менш схвально, зазначивши, що той у минулому "несправедливо" критикував Трампа.

Ці висловлювання пролунали у непростий для відносин Києва та Білого дому момент. Зеленський продовжує наполягати на постачанні американських зенітних ракетних комплексів Patriot, а мирні переговори, організовані за посередництва США в Абу-Дабі цього місяця, не привели до жодного прориву.

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Інтерв’ю також викликало гнів серед найзатятіших прихильників України в Європі.

Родеріх Кізеветтер із німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріха Мерца заявив, що Вашингтон "не виступає в ролі чесного посередника", а, навпаки, чинить односторонній тиск на Україну. "За часів Трампа США виступають на боці Росії", – заявив він.

За словами Марі-Агнес Штрак-Циммерман, яка очолює комітет з безпеки та оборони в Європейському парламенті, трактування подій як "опосередкованої війни" (proxy war) – це "чистої води кремлівська пропаганда". Вона зазначила, що після подібних висловлювань Кушнера "навряд чи можна сприймати серйозно" як нейтрального посередника. Штрак-Циммерман додала, що Білий дім, судячи з усього, "воліє сидіти у Путіна на колінах, а не працювати заради досягнення справедливого миру".

"Я давно кажу, що Віткоффа і Кушнера потрібно замінити, – заявив голова комітету Верховної Ради України з питань закордонних справ Олександр Мережко. – Вони дивляться на Україну не просто як бізнесмени, які шукають угод із Росією, а очима самого Путіна".

Мирні переговори

Раніше президент США Дональд Трамп пояснив, чому назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом для укладення мирної угоди та стримування РФ. За його словами, ворожа риторика завадила б переговорам, як це відбувається у відносинах між Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

ЗМІ також писали, що в Європі вкрай скептично поставилися до ідеї надання гарантій безпеки Україні на підставі статті 5 НАТО, яку висунув спецпредставник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Пропозиція Кушнера викликала "здивування" у європейців, які вказують на те, що не можна бути членом НАТО "наполовину".

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