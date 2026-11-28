Перехід Apple на роздільний графік випуску пристроїв означає, що 2027 рік стане надзвичайно насиченим для шанувальників бренду.

Довгий час графік випусків Apple залишався передбачуваним: щоосені компанія презентувала всю актуальну лінійку смартфонів одночасно. Однак у вересні 2026 року звичний порядок речей змінився – світ побачив лише флагманські iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний смартфон компанії, iPhone Duo. Базові iPhone на презентації так і не з’явилися.

Перехід Apple на роздільний графік випуску пристроїв означає, що 2027 рік стане насиченим для шанувальників бренду. Навесні очікується анонс решти моделей 18-ї лінійки та нового ультратонкого флагмана, а восени компанія відсвяткує 20-річчя першого iPhone масштабним оновленням лінійки. Видання SlashGear підготувало детальний огляд усіх шести iPhone, які Apple планує представити у 2027 році.

iPhone 18

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Найбільш очевидною новинкою весни стане базовий iPhone 18, який отримає точкові, але важливі технічні вдосконалення. Головним нововведенням стане перехід на 2-нанометровий процесор Apple A20 (у версії без приставки Pro) та фірмовий модем C2. Також інженери доопрацюють систему охолодження, щоб смартфон менше нагрівався під час ігор та ресурсоємних завдань.

Судячи з витоків макетів для виробників чохлів, зовні новинка багато в чому повторюватиме iPhone 17, але запозичить низку дизайнерських елементів у старших Pro-версій. Головна інтрига стосується вирізу Dynamic Island: одні інсайдери стверджують, що він залишиться колишнім, інші наполягають на його зменшенні. Реліз очікується в березні 2027 року за стартовою ціною $899 – якщо цьому не завадять геополітичні чинники.

iPhone 18e

У першій половині 2027 року дебютує третє покоління доступної "e"-серії, яке розпочалося з iPhone 16e у 2025 році. Очікується, що спереду та за габаритами iPhone 18e не зміниться, але ззаду на нього чекає суперечливий редизайн: новинка отримає масивний квадратний блок камер. З огляду на те, що в бюджетній лінійці Apple використовує лише один основний об’єктив, буде цікаво подивитися, як одиночний модуль впишеться в таку велику площу.

Усередині iPhone 18e встановлять новий чіп A20 замість торішнього A19, а базовий обсяг пам’яті залишиться на рівні 256 ГБ. Решта параметрів перейдуть з iPhone 17e без змін: 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR, сканер Face ID, роз'єм USB-C і бездротова зарядка MagSafe 15 Вт.

iPhone Air 2

Ультратонкий iPhone Air, який замінив лінійку Plus у вересні 2025 року, пропустив осінній цикл 2026-го і готується до оновлення навесні 2027 року. За попередніми даними, корпус iPhone Air 2 стане ще тоншим – його товщина становитиме всього 5,2 мм (на 0,4 мм менше, ніж у попередника).

А ось блок камер, навпаки, трохи збільшиться в розмірах. На це є вагома причина: Apple планує додати до смартфона другий модуль – надширококутний об’єктив, якого так бракувало моделі першого покоління. Крім того, новинці приписують більш ємний акумулятор для покращення автономності та флагманський процесор A20 Pro від старших моделей.

iPhone 20 Pro та iPhone 20 Pro Max

Восени 2027 року виповниться рівно 20 років з моменту виходу найпершого iPhone. На честь ювілею Apple може піти на нестандартний крок: пропустити номер iPhone "19" і відразу представити серію iPhone 20 з кардинально новим дизайном. Епоха плоских граней, що розпочалася ще у 2020 році з iPhone 12, ризикує відійти в минуле.

Повідомляється, що корпус iPhone 20 Pro та 20 Pro Max матиме велику кількість скла, плавно вигнутий дисплей та рекордно тонкі рамки. Завдяки зменшенню рамок діагоналі екранів збільшаться: до 6,4 дюйма у звичайної "прошки" та до значних 7 дюймів у Pro Max. Наразі в Купертіно тестують одразу два варіанти остаточного дизайну, тому ближче до релізу деталі можуть уточнюватися.

iPhone Duo 2

У вересні 2027 року своє перше оновлення отримає й складаний iPhone Duo. Оскільки перше покоління вийшло зовсім недавно і, як і раніше, викликає неоднозначну реакцію через "дитячі хвороби", Apple не планує змінювати форм-фактор, габарити або діагоналі екранів у другій версії.

Замість зовнішніх експериментів компанія зосередиться на усуненні недоліків та внутрішньому оновленні. iPhone Duo 2 стане легшим, отримає досконаліші камери, новітній чіп A21 Pro, а також підтримку Face ID на зовнішньому екрані. Відомо, що Apple вже активно збирає відгуки перших покупців iPhone Duo, щоб врахувати їхні побажання під час доопрацювання другого покоління.

Раніше оглядачі порівняли iPhone 18 Pro з iPhone 17 Pro та 16 Pro Max – і розповіли, що насправді змінилося.

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