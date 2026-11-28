Якщо дрон летить занадто швидко, з’єднання може перерватися. Якщо ж занадто повільно – його легше перехопити.

Обмеження швидкості в системі Starshield – військовій версії супутникового інтернет-сервісу Starlink – обмежують атаки українських військових, фактично змушуючи їх воювати "зі зв’язаними руками". Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Українські дрони ближнього радіусу дії поблизу лінії фронту в основному керуються по радіоканалу, хоча деякі використовують оптоволоконні кабелі. Однак для операцій на середніх відстанях – проти тилових районів і ліній постачання російських військ – Україна критично залежить від Starshield. Саме ці операції відіграли важливу роль у тому, що цього року просування російських військ обмежилося лише незначними територіальними здобуттями.

Однак обмеження швидкості Starlink фактично обмежує застосування системи українськими військовими лише стаціонарними завданнями, наприклад, для забезпечення зв’язку між підрозділами, пише видання:

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"У Києві побоюються, що обмеження швидкості на утримуваних Росією територіях України стало новою реальністю, яка може знизити ефективність кампанії з нанесення ударів на середні відстані. На думку військових аналітиків, з часом це може дозволити Москві успішніше перекидати війська, боєприпаси та інші ресурси до лінії фронту, що створить передумови для російських наступів наступного року".

ЗСУ більше не можуть діяти з колишньою ефективністю

"Через введене обмеження швидкості ми не можемо виконувати деякі завдання, зокрема перехоплення ракет", – каже старший лейтенант 1-го батальйону безпілотних систем у складі 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Владислав Олійник.

Більш повільні безпілотники, як і раніше, здатні вражати російську бронетехніку або вантажівки з постачанням. Однак, щоб дістатися до цілі, їм необхідно подолати російську систему ППО. "При нижчій швидкості наші дрони легше перехопити", – зазначає Олійник.

За словами оператора безпілотників із позивним "Лоза", тепер для ураження однієї цілі часто потрібно більше апаратів, оскільки значна їхня частина втрачається через збої зв’язку або російський вогонь.

Деякі оператори безпілотників зазначають, що обмеження швидкості часом здаються абсолютно випадковими. Іноді швидкість польоту над територіями, окупованими Росією, може сягати близько 200 км/год. В інших випадках зв’язок зникає навіть при низькій швидкості.

"Ніколи не знаєш, чого очікувати, – каже Лоза. – Начебто все гаразд, а потім раптово виникають проблеми зі зв’язком".

Українські військові шукають альтернативи супутникам SpaceX

Зокрема, оператори дронів використовують mesh-мережі, в яких безпілотники виступають у ролі ретрансляторів радіосигналів для інших апаратів, або задіюють стільникові мережі. Деякі підрозділи також користуються послугами ізраїльського провайдера супутникового зв’язку HiSKY.

Однак усі ці варіанти мають суттєві недоліки. Мобільні мережі працюють лише в деяких районах, до того ж росіянам простіше глушити такі канали зв’язку. Для створення mesh-мереж потрібне дороге обладнання, а передача відеопотоку часто відбувається зі значною затримкою.

Європейські супутникові оператори – наприклад, OneWeb (входить до групи Eutelsat) – мають набагато менш розгалужені мережі, ніж Starlink, а їхні термінали коштують дорожче. Крім того, багато безпілотників, що виробляються в Україні, налаштовані на роботу саме з сервісами SpaceX. Щоб переналаштувати їх для використання інших систем зв’язку, часто доводиться відправляти апарати назад виробнику.

Відключення Starlink

Раніше ЗМІ повідомляли, що обмеження швидкості Starlink стає засобом тиску на Україну.

Також командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що обмеження швидкості Starlink послабить українську ППО. Він зазначив, що застосування подібних засобів дозволяє керувати дронами в режимі реального часу.

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