На Чернігівщині відбудеться фестиваль слов'янської культури та бойових єдиноборств

29 серпня у містечку Любеч Чернігівської області відбудеться II відкритий фестиваль традиційної слов’янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь".

Як повідомили УНІАН в управлінні культури і туризму Чернігівської облдержадміністрації, головна мета фестивалю – пропаганда історичних, культурно-мистецьких надбань Сіверського краю, народних художніх промислів, розвиток туризму, популяризація традиційних бойових видів єдиноборств.

Розпочнеться фестиваль з турніру історичного фехтування, у якому візьмуть участь представники клубів історичного фехтування з різних міст України. Пройдуть змагання у номінаціях щит-меч, меч-меч, бугурт і стрілецький турнір.

Потім учасники заходу покладуть квіти до пам`ятника 900-річчя Любецького з’їзду князів на Замковій горі, після чого відбудеться урочисте відкриття фестивалю.

У рамках фестивалю пройдуть концертні та театралізовані програми за участю пісенних, музичних, хореографічних, оригінально-трюкових колективів, історичних театрів тощо.

На фестивалі також працюватиме виставка-ярмарок майстрів народного декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних ремесел і народних промислів "Містечко майстрів", діятимуть виставки територіальних громад Ріпкинського та Чернігівського районів.

За інформацією управління культури і туризму, гостями фестивалю традиційної слов`янської культури і бойових єдиноборств стануть творчі колективи з Росії, Білорусі, Індії та Конго.