У Луганську працівник прокуратури на переході збив дівчину

В Луганську 28 листопада, близько 21.40, працівник прокуратури області скоїв ДТП, внаслідок якого загинула 22-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, подія сталася на перехресті вулиць поблизу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Працівник прокуратури області, керуючи автомобілем Mitsubishi Outlander, рухаючись по вулиці Оборонна, на пішохідному переході допустив наїзд на жінку, 1991 року народження, яка від тілесних ушкоджень, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди, померла.

Як стверджує очевидець ДТП, співробітник правозахисного центру «Поступ» Ольга Сергієва, яка у цей час їхала в таксі, з місця події винуватець втік. Його наздогнали таксисти навпроти Лялькового театру, взяли «в кільце» і затримали. Таксисти викликали міліцію. На місце затримання прибули і співробітники прокуратури, і ДАІ.

За фактом події розпочато кримінальне провадження. Слідчим затримано водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою посадовою особою).

Прокурор області запевнив, що розслідування буде проведено в максимально короткий термін і вже найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду. Прокуратура наполягатиме на призначенні максимальної міри покарання для працівника, яке передбачено санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Колектив прокуратури Луганської області висловив співчуття рідним і близьким загиблої дівчини, а також велику прикрість з приводу того, що винуватцем ДТП та смерті молодої людини став працівник органів прокуратури.

Керівництво прокуратури області висловило свою готовність надати необхідну організаційну допомогу і підтримку рідним і близьким покійної.