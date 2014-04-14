Турчинов наголошує на необхідності заміни силовиків у східних та південних областях

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє про необхідність заміни представників силових структур у східних та південних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Турчинов зазначив, що міліція, яка сформована “за часів Януковича і його оточення, на превеликий жаль, вони сьогодні демонструють нездатність захистити громадян України, активно протистояти проявам тероризму, сепаратизму”.

Турчинов наголосив, що планується, і це підтримує населення, ”фактично оновлення, в першу чергу, міліції і інших силових структур в Донецькій, Луганській і деяких інших областях за рахунок патріотів, які мешкають саме в цих областях”.

Він зазначив, що вже на сьогодні багато людей з цих областей заявили про готовність працювати в силових структурах.