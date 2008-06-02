Флот Росії заборгував Пенсійному фонду в Севастополі 3 млн. грн.

Будівельне управління Чорноморського флоту Росії на сьогодні має борг перед Пенсійним фондом України у місті Севастополі на суму 2 млн. 962 тис. грн., що становить майже 50% загальної пенсійної недоїмки по місту.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА.

За її словами, ГУ Пенсійного фонду з цього приводу звернулося за допомогою до міської прокуратури, до управління по боротьбі з організованою злочинністю міського УМВС та до управління СБУ в Севастополі.

Крім того, за інформацією Т.КРАВЦОВОЇ, Севастопольська міська державна адміністрація направила аналогічного листа до російських органів прокуратури. Як додала начальник Головного управління, від керівництва Військової прокуратури Північно-Кавказького військового округу вже надійшла відповідь, в якій ідеться, що лист направлений відповідним інстанціям для вжиття заходів.

Заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР сьогодні на брифінгу, коментуючи питання заборгованості Будівельного управління ЧФ РФ перед ПФУ, зокрема, зазначила, що міська влада звернулася до російської прокуратури з метою з’ясувати причини нестабільної сплати внесків у ПФУ Будівельним управлінням ЧФ РФ. “Ми звернулися в прокуратуру РФ з проханням перевірити, як же там відбуваються нарахування, чому нестабільно сплачується певний внесок в ПФУ”, – сказала І.ЦОКУР.

Водночас вона висловила сподівання, що найближчим часом питання заборгованості Будуправління ЧФ Росії буде виріешне. “Триває робота, і я думаю, що в червні й липні ми вже не будемо говорити про заборгованість збоку Будівельного управління ЧФ РФ”, – зазначила заступник голови Севастопольської МДА.