Пінчук не збирається відходити від бізнесу

Засновник міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (Yalta European Strategy - YES) Віктор ПІНЧУК запевняє, що поки не збирається відходити від бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Ялті, де проходить 5-й саміт YES.

«Я не збираюся на сьогоднішній день розлучатися з такою діяльністю, як бізнес. Абсолютно однозначно. Але значну частину мого життя займає громадська діяльність. Я думаю, що я йду до фіфті/фіфті (50/50 – бізнес і громадська діяльність – УНІАН)», - сказав він.

При цьому В.ПІНЧУК зазначив, що сьогодні бізнесом він займається як акціонер, як стратег. «Я давно вже не займаюся оперативним управлінням чим-небудь», - сказав В.ПІНЧУК, додавши, що в нього є команда професійних топ-менеджерів.

В.ПІНЧУК також сказав, що «не приватизовує» YES і не проти, якщо західні або українські компанії братимуть участь в організації заходу.

В.ПІНЧУК також повідомив, що зараз YES почав дещо сприяти відомий філантроп Джордж СОРОС.

*** «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів із метою реформування України й сприяння її вступу до ЄС. Організація була заснована В.ПІНЧУКОМ.