Членам сімей загиблих на «Нафтогазі-67» вже виплатили 842 тис. грн.

08:00, 24 липня 2008
Крым
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Інформує власник судна

Членам сімей і утриманцям моряків, загиблих на судні “Нафтогаз-67”, вже виплатили 842 тис. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник зовнішньоекономічних зв`язків “Чорноморнафтогазу” Юрій КОРЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, всього планується виплатити 4 млн. 672 тис. гривень.

“Залежно від кількості утриманців і членів сім`ї виплати складають від 112 до 759 тис. гривень на сім`ю”, – сказав Ю.КОРЧЕВСКИЙ.

За кожною з 18 сімей закріплений один з начальників компанії, які допомагають їм вирішувати соціальні питання.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2008 року судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, що вважалися зниклими без вісти, виявили після підйому судна 27 квітня.

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