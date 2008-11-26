Міліція Севастополя накрила 11 нелегальних пунктів обміну валюти

У Севастополі міліція за три дні виявила 11 нелегальних пунктів обміну валюти, вилучила більш як 40 тис. грн. і понад 5 тис. дол. США.

Про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в місті Севастополі.

За інформацією міліції міста, за цей же період перевірено 8 легальних пунктів обміну валют, і в кожному з них виявлено порушення відповідних постанов Національного банку України.

В рамках перевірки до пункту обміну валюти заходив співробітник міліції і здавав долари. Після чого підходив ще один співробітник і просив продати йому 100-200 доларів. Практично у всіх офіційних пунктах він діставав відмову з посиланням касира на відсутність такої валюти. І лише після наполегливих умовлянь деякі касири погоджувалися продати співробітнику міліції іноземну валюту, але здійснювали продаж по дуже завищеному курсу, повідомили у відділі.

За інформацією УМВС, факти таких порушень фіксувалися співробітниками міліції за допомогою відеозйомки, всі ці документи стануть основою документу, який буде направлений у Нацбанк України. Перевірки продовжуватимуться.