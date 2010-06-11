Мотоцикліст, який задавив дитину в Криму, прийшов з повинною

Мотоцикліст, який на пішохідному переході в Криму збив на смерть 13-річну жительку Москви й зник з місця аварії, прийшов в державтоінспекцію Ялти з повинною, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

26-річний кримчанин дає свідчення за фактом ДТП.

Група туристів 10 червня переходила дорогу на ПБК по "зебрі". Зі сторони Алушти рухалися два мотоциклісти. Один із них збив дівчинку. Її відкинуло під тролейбус, що зупинився за переходом. Водій підійшов до дитини переконатися в тому, що вона жива. Через 15 хвилин, коли під`їхала "швидка" й констатувала смерть дівчинки, чоловік залишив мотоцикл "Ямаха" й зник.

Державтоінспекція склала фоторобот мотоцикліста й оголосила його в розшук.