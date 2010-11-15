Забудова вертолітного майданчика закінчилася кримінальною справою

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти одного з керівників ялтинського управління земельних ресурсів і заступника начальника управління головного архітектора мерії Ялти, які минулого року узгодили забудову вертолітного майданчика в південнобережному селищі Корєїз, чим завдали громаді 1,7 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба відомства.

«Чиновників підозрюють у незаконному узгодженні виділення землі для житлового будівництва на території Корєїзької селищної ради. До висновків про узгодження проектів відведення земельних ділянок, фактично розташованих під комунальною власністю, було внесено неправдиві відомості про відсутність там якихось об`єктів», - йдеться в прес-релізі.

Таким чином, майже 0,3 гектара землі й вертолітний майданчик були незаконно вилучені з власності громади.

Дії чиновників кваліфіковано як «зловживання службовим становищем» і «посадове підроблення».

Заступник начальника управління головного архітектора виконкому міськради зараз перебуває під вартою у зв`язку зі звинуваченням у незаконному узгодженні відведення ділянок, які входять до складу Ялтинського гірсько-лісового заповідника.

Ведеться слідство.