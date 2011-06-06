Кримські парламентарії програли у футбол депутатам Держдуми РФ
Слід було б завести "футбольний день"
Товариський матч між депутатами Державної думи Російської Федерації і Верховної ради Криму, який проходив у понеділок в Сімферополі, завершився з рахунком 5:2 на користь російської команди, повідомив прес-центр кримського парламенту.
"У складі обох команд були як депутати, так і «залучені» сили - імениті гравці минулих років, кримські і російські професіонали, які сьогодні вже не виступають у матчах великого футболу", - йдеться у прес-релізі.
Спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ пообіцяв, що, якщо кримчани попросять реванш, гра у відповідь обов`язково відбудеться - можливо, місцем її проведення стане місто Сочі.
"До матчу у відповідь добре підготуємося, підсилюватимемо команду, тренуватимемося. Наша проблема в тому, що депутати не грали багато років. Футбол - це спорт, і до нього треба серйозно ставитися", - сказав голова ВР Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ.
За його словами, в кримському парламенті слід було б завести "футбольний день" - тренуватися кожного тижня.
Спікер Держдуми РФ прибув до Криму на фестиваль "Велике російське слово".