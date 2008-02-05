Ігрових автоматів на 4 млн. грн. вилучили в Криму з початку року

З початку року співробітники податкової міліції Криму вилучили у підприємців 167 ігрових автоматів на загальну суму 3 мільйони 953 тисячі гривень.

Як показали перевірки, підприємці часто надають послуги з гри на ігрових автоматах без яких-небудь документів на здійснення такого роду бізнесу. "В деяких випадках бізнесмени, побачивши співробітників податкової міліції, просто ховаються, і, бажаючи піти від пояснень з податківцями, кидають свої ігрові автомати", - повідомляє прес-група Управління податкової міліци Державної податкової адміністрації в Криму.

Так, співробітники податкової міліції Сімферополя при перевірці одного з ігрових залів Сімферополя так і не побачили його господаря і вирішуючі документи на роботу автоматів. В результаті податківців вилучили 20 ігрових автоматів на суму попередньої оцінки 600 тисяч гривень. Поки вони числяться як безгосподарні. Власник автоматів встановлюється. Робота по виявленню подібних фактів порушення чинного законодавства продовжується.