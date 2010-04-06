Брати Капранови оприлюднять десять заповідей публіциста

8-11 квітня у Києві відбудеться традиційний Весняний книжковий ярмарок-фестиваль. Організатори обіцяють цікаву та корисну й абсолютно безкоштовну програму.

А саме семінари для студентів, майстер-класи для всіх бажаючих, шоу-програма для тих, хто хоче відпочити.

А для молодих публіцистів і тих, хто хоче підвищити свою майстерність у четвер 08 квітня о 16.30 в 209 аудиторії експоцентру „Спортивний” (вул.. Фізкультури, 1) письменники та публіцисти Брати Капранови прочитають лекцію на тему „10 заповідей публіциста”.

Крім цього запрошуємо майбутніх і чинних журналістів, а також усіх охочих відвідати такі лекції у п’ятницю, 9 квітня:

– об 11.00 журналіст і ведучий радіо Олексій Ананов прочитає лекцію на тему „„Ера”. Політика як культура: шлях на першу сторінку”.

– о 15.30-16.30 Газета „День” розповість усім охочим „Як стати загальнонаціональним лідером якісної преси”.

Вхід на лекції вільний.

V Весняний книжковий ярмарок відбудеться 8-11 квітня 2010 року у Києві за адресою: вул. Фізкультури, 1.