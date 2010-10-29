У PinchukArtCentre відкриваються виставки Такаші Муракамі

У суботу, 30 жовтня, в PinchukArtCentre відкриються дві нові виставки сучасного мистецтва: виставка 21 номінанта міжнародної премії Future Generation Art Prize (FGAP), заснованої Фондом Віктора Пінчука, і персональна виставка Такаші Муракамі, всесвітньо відомого художника і одного з патронів FGAP .

Як повідомили в PinchukArtCentre, виставка 21 номінанта міжнародної премії Future Generation Art Prize представить роботи художників з Лівану, Туреччини, Китаю, Швеції, Великобританії, Південної Африки, Австрії, Бразилії, Канади, Румунії, США, Куби, Чехії, Нідерландів, Італії, Німеччини, Мексики та України.

Роботи, представлені на виставці, були відібрані з більш ніж шести тисяч заявок, отриманих від молодих художників зі 125 країн світу.

У рамках виставки журі конкурсу вибере й оголосить ім`я володаря головної премії на церемонії нагородження, яка відбудеться 10 грудня 2010 року в Києві. Переможець конкурсу отримає $ 60 тисяч готівкою і $ 40 тисяч у вигляді гранту на створення нових творів мистецтва.

Паралельно з виставкою 21 номінанта премії FGAP проходитиме персональна виставка Такаші Муракамі - одного з Патронів премії FGAP.

Спеціально для своєї виставки у Києві Муракамі створив дві нові роботи - шпалери і нову живописну картину, об`єднавши їх із трьома іншими відомими творами: Прикольні квіти, Містер DOB у дивному лісі та Імператор і його нове плаття. "Виставка демонструє традиційні основи в його творчості, що сягають корінням в японську культуру, і тісний зв`язок із сучасною поп-культурою Японії", - повідомили напередодні відкриття в PinchukArtCentre.

Виставки відкриються 30 жовтня 2010 року і триватимуть до 9 січня 2011 року.

Future Generation Art Prize - нова масштабна міжнародна арт-премія для художників у віці до 35 років, заснована Фондом Віктора Пінчука в грудні 2009 року.

Нагадаємо, що наприкінці 2008 року було оголошено про створення Премії PinchukArtCentre - першої загальнонаціональної премії для молодих художників віком до 35 років. З більш ніж 1100 отриманих заявок на участь у конкурсі було відібрано 20 фіналістів, серед яких члени міжнародного журі визначили володарів головної та двох спеціальних премій. Головна премія дісталася харків`янину Артему Волокітіну, а дві спеціальні - Маші Шубіній та Олексію Салманову. Церемонія нагородження Премії PinchukArtcentre відбулася 4 грудня 2009 року.

Кількість відвідувачів київського арт-центру сучасного мистецтва PinchukArtCentre, який 16 вересня відзначив своє 4-річчя, перевищила мільйон чоловік.

На початку жовтня британський журнал ArtReview опублікував щорічний рейтинг 100 найбільш впливових людей у світі сучасного мистецтва (Power 100 list), 37 місце в рейтингу зайняв Віктор Пінчук.

Корреспондент

