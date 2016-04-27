У дніпропетровську в'язниці намагалися передати наркотики в картоплі та моркві

Про це повідомляє прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області, передає 34.ua.

Так, у четвер, 21 квітня, через паркан установи був перекинутий згорток з картоплею, двома фрагментами шприца з прозорою жовтою рідиною, схожою на метамфетамін і непрозорою темно коричневою рідиною, схожою на опій.

У неділю, 24 квітня, при огляді передачі в моркві був виявлений фрагмент шприца з темно-коричневою речовиною, схожою на опій.

У понеділок, 25 квітня, через паркан установи перекинули 6 пляшок з 8 літрами алкоголю. У той же день в сигаретах виявлений пакет з білими кристалами, схожими на амфетамін.

Все перераховане вилучено та направлено на експертизу.

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