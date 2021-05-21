Ілля Кива прокоментував позов САП щодо конфіскації необґрунтованого активу на 1,2 мільйона гривень.

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, коментуючи позов САП про конфіскацію необґрунтованого активу у розмірі 1,2 мільйона гривень, збентежив журналістів дивною заявою.

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У коментарі ЗМІ Кива заявив, що позов САП про цивільну конфіскацію необґрунтованого активу в сумі понад 1,2 млн гривень є переслідуванням і тиском з боку влади.

«Дохід був офіційно зареєстрований, внесений до декларації, податки сплачені. А все інше – ось ця маячня – не варта навіть виїденого обличчя», – сказав Кива.

Також депутат обурився, що всі розмови про нього відбуваються лише навколо жомової ями.

«І ви вибачте, я зараз поматюкався б», – додав Кива.

Жомова яма Іллі Киви: що відомо

У липні 2020-го журналісти програми «Наші гроші» розповіли про сумнівний бізнес Іллі Киви, який, за даними декларації, отримує щороку по мільйону гривень від здачі в оренду жомової ями.

За словами авторів розслідування, депутат також не задекларував стометрову квартиру в Києві та авто з винаймом охорони.

Журналісти припустили, що яму Кива використовує для відмивання грошей. Сам Кива спростував інформацію та опублікував відео з діючим підприємством, яке йому належить і яке принесло ті самі 1,2 млн грн доходу.

Денис Бігус виїхав за вказаною адресою в село Заводське Полтавської області й знайшов «підприємство», про який говорив Кива. Ним виявився порослий бур'яном пустир з купою металобрухту.

20 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила до суду перший позов про цивільну конфіскацію необґрунтованого активу в сумі понад 1,2 млн гривень у народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви.

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Автор: Яна Ставська