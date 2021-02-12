Крім того, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих.

Наслідки глобального потепління відчуває вже і Україна. Зокрема, степи південного регіону можуть перетворитися на пустелі.

Читайте такожУ Мінприроди назвали причини зміни клімату в УкраїніПро це повідомив міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський виданню РБК-Україна. За його словами, через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону в пустелі.

Він зазначив, що за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2 градуса Цельсія.

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Автор: УНІАН