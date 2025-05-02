Ці червонокнижні птахи відомі своїм дуже яскравим оперенням.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли неймовірні птахи – червонокнижні сиворакші, які відомі своїм дуже яскравим оперенням.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео.

"Неперевершена сиворакша вже прилетіла з Африки до Національного природного парку "Тузлівські лимани" і активно шукає вільні нори на схилах лиманів. А якщо вони зайняті боривітрами, то формує нові", - розповів науковець.

Відео дня

Згідно з відкритими джерелами, сиворакша євразійська - єдиний вид роду сиворакшоподібних, який водиться в Україні. За розмірами ця пташка трохи менша за звичайного голуба, а розмах крил становить 66—73 см. У дорослого птаха в забарвленні переважає яскравий зеленкувато-синій колір, передній край крил фіолетово-синій.

До 1970 років гніздився по всій території України, але зараз став дуже рідкісним. Причини зміни чисельності: деградація місць гніздування, застосування отрутохімікатів, пряме винищення хижаками, браконьєрство.

Сиворакша включена до Червоної книги України зі статусом - зникаючий.

Природа "Тузловських лиманів"

Нещодавно у Національний природний парк "Тузлівські лимани" помітили рідкісну європейську болотяну черепаху. Це єдиний представник ряду, який зустрічається у дикій природі України. Рептилія занесена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, до Бернської конвенції, що забороняє володіння ними та продаж.

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