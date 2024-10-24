На Одещину злітаються на зимівлю метелики північних регіонів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили безліч метеликів, які не лише вражають своєю красою, а й мають велике значення для екосистем.

Як повідомив у Facebook доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, метелики активно літають у степових ділянках заповідника. Міграція демонструє здатність комах орієнтуватися на великі відстані. Крім того, в цей час вони запилюють рослини й забезпечують їжею інших тварин:

"У Причорномор'ї багато з них зимують і, як правило, не відлітають далі на Південь. Але до нас злітаються на зимівлю іноді метелики північних регіонів".

Одним з найбільш відомих прикладів цього явища є міграція монархів (Danaus plexippus) у Північній Америці. Ці метелики щороку летять з Канади та Сполучених Штатів Америки на зимівлю до центральної Мексики. Навесні вони долають тисячі кілометрів, щоб повернутися на північ.

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Нагадаємо, раніше у "Тузлівських лиманах" помітили кам'янку, яка збентежила спостерігачів своєю поведінкою. Згодом виявилося, що цей птах родом з пустель Азії чи Африки.

Також днями українські воїни показали кадри з лісів Донбасу, на яких можна побачити диких звірів. Тваринам доводиться виживати в умовах війни.

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