За словами науковців, появі гостя сприяли погодні умови.

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" спостерігачі зафіксували новий вид птахів - кам'янку пустельну, поведінка якої дуже дивовижна. Про це повідомила адміністрація нацпарку.

За словами фахівців, нові можливості створили екстремальні погодні умови. Зокрема, після 2 діб потужного північного вітру більшість птахів полетіли у вирій, але на солончаку лиману Джантшейський науковцем парку було зафіксовано птаха кам'янку з дивною поведінкою.

Вона підпускала спостерігача близько до себе і зовсім не хотіла злітати, а тільки швидко бігала в пошуках комах.

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"І це виявилась не звичайна кам'янка, а гість з пустель Азії чи Африки - кам'янка пустельна. Це всього третя реєстрація цього виду для України й новий, 266 вид птахів для території парку!", - наголошують науковці.

Адміністрація парку оприлюднила фото та пропонує людям відрізнити дивовижного гостя від інших - звичайної, попелястої та лисої.

Дивовижні гості заповідника

Раніше у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) було зафіксовано присутність кучерявого пелікана з ім'ям Сіноє - птах з датчиком встиг побувати в окупованому Криму та "товаришував" з рожевими фламінго.

За словами доктора біологічних наук, Івана Русєва, великі птахи мандрували над великими площами лиманів та шукали собі смачну їжу. І є серед них один птах з ім'ям Сіноє зі супутниковим датчиком. Цей датчик було встановлено на пелікана у Румунії ще в травні 2024 року.

Пелікан декілька тижнів мандрував лиманами у нацпарку. Величезному птаху було комфортно по сусідству з іншими мешканцями заповідника. Зокрема, поруч з рожевими пеліканами та фламінго. Встановлено, що він навіть літав до тимчасово окупованого Криму, а потім повернувся на Одещину.

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