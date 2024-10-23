Тваринам доводиться жити в умовах війни.

Бійці Збройних сил України показали диких звірів, що живуть в лісах українського Донбасу.

Відео групи пілотів "Богомоли" опубліковано на офіційній Instagram-сторінці 63 окремої механізованої бригади. На ньому можна побачити лисиць, косуль, зайців та кабана. У дописі зазначається, що зараз у лісах зруйнованого війною регіону можна зустріти не лише російських загарбників:

"На відміну від них, диким тваринам вдається виживати в цьому пеклі".

Життя тварин під час війни

Як відомо, повномасштабний напад Росії серйозно вплинув на екологію України. Дикі тварини змушені тікати від обстрілів російських загарбників. Наприклад, минулого року фахівці фіксували стрімке зростання популяції диких тварин на Дніпропетровщині.

Війська РФ неодноразово обстрілювали приватні та державні зоопарки країни, також під їхньою окупацією опинилися українські заповідники.

На початку великої війни зоозахисники попереджали, що в Україні понад 80 видів тварин знаходяться на межі зникнення. Російська агресія може призвести до того, що вони просто припинять існувати.

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