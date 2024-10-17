Імовірно, птахи вже у Румунії чи Болгарії.

Рожеві фламінго, яких також через зовнішній вигляд називають "феніксами", залишили територію Національного природного парку "Тузлівські лимани" (південь Одещини) через похолодання та російські дрони, які лякають птахів своїм шумом.

Про це повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв. Він зазначає, що наразі стало прохолодно, особливо вночі.

"До того ж, потужні шуми війни від дронів змусили фламінго відлетіти на південь. Обстеження вчора багатьох лиманів у нацпарку показало, що птахів наразі на Тузлівських лиманах немає", - зазначив науковець.

Він додав, що на водоймах національного парку ще багато кучерявих пеліканів, великих білих чапель, різних видів качок, куликів:

"Вони (фламінго, - Ред.) імовірно вже у Румунії або Болгарії".

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Нагадаємо, у 2024 році рожеві фламінго, які прилетіли до нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині, зіткнулися з проблемою - "фенікси" мандрували лиманами у пошуках безпечного місця для гніздування. Згодом вони почали гніздуватися, загалом на заповідних водоймах було приблизно 1500 птахів.

У липні повідомлялося, що фламінго через обстріли російської армії залишали "Тузлівські лимани" та летіли ближче до Одеси, де шукали комфортні ділянки. Зокрема, птахів бачили на березі річки Дністер та між населеними пунктами Маяки й Біляївка. За словами науковців, вплив війни був дуже негативним для розмноження птахів у цьому році. "Фенікси" ще постраждали через те, що їхні гнізда під час "шумових атак", які стаються через обстріли РФ, зруйнували інші птахи - агресивні мартини.

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