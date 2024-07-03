В Україні почали продавати перші кавуни: скільки коштують

Зазначається, що перший урожай почали збирати фермери на півдні та Закарпатті.

Перші українські кавуни вже надійшли на ринок. Відпускні ціни на перші партії в середньому на 11% вищі, ніж на початку сезону минулого року.

Аналітики EastFruit зазначили, що наразі пропозиція обмежена, адже врожай почали збирати лише фермери південних областей і Закарпаття.

Цього року сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік. Фермери зараз встановили ціни на кавуни на рівні 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

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Відпускні ціни на перші партії цієї баштанної культури в середньому на 11% вищі, ніж на початку сезону 2023 року.

Зазначається, що масовий продаж кавунів в Україні почнеться ближче до середини липня, але фермери не виключають різкого зниження ціни найближчим часом через збільшення пропозиції на ринку.

Які ціни на кавуни в супермаркетах

Так, у Сільпо найдешевший кавун можна купити за 39 гривень за кілограм, але він не український, а з Греції.

У Novus ціна на кавун ще нижча - 29,90 грн/кг.

В Auchan за кілограм кавуна доведеться заплатити 39,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович повідомила, що завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж торік, що дало гарний урожай і відчутно нижчі ціни.

Крім того, ціни на лохину в Україні стрімко падають. За тиждень оптові ціни на ринку впали більш ніж у 2 рази - ягоду продають по 120-180 грн/кг.

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