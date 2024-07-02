Ціни на лохину стрімко летять донизу: скільки коштує ягода в Україні

Зазначається, що цього року сезон лохини розпочався раніше, ніж торік.

Ціни на лохину в Україні стрімко падають. За тиждень оптові ціни на ринку впали більш ніж у 2 рази - ягоду продають по 120-180 грн/кг.

"У 2023 році в цей час на ринку України тільки починали з'являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а оптової торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було. На ринку домінувала імпортна лохина за цінами 400 грн/кг і більше. Тому ціни на лохину зараз у рази нижчі, ніж в аналогічний період минулого року", - зазначили аналітики EastFruit.

При цьому очікується подальше зниження ціни на лохину.

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Які ціни в супермаркетах

У Сільпо добірна лохина продається за 599 гривень за кілограм.

При цьому в Novus зараз можна купити ягоду за 299 грн/кг.

Найдешевша лохина в Auchan - 289 грн/кг.

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Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович повідомила, що завдяки сприятливій погоді старт сезону малини відбувся на три тижні швидше, ніж торік, що дало гарний урожай і відчутно нижчі ціни.

При цьому аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що пропозиція сезонних фруктів і ягід цього літа перебуває на непоганому рівні, однак на ціни впливає мінлива погода та ситуація з електроенергією.

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