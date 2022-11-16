Учасники переговорів впевнені, що сторони домовляться про продовження угоди до закінчення терміну її дії в суботу, 19 листопада.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор може використати "зерновий коридор" для експорту російського аміаку.

Як повідомляє Finanacial Times, заради продовження роботи "зернового коридору" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак по тому ж коридору, по якому Україна зараз експортує продовольство.

Як йдеться в повідомленні, учасники переговорів впевнені, що сторони домовляться про продовження угоди до закінчення терміну її дії в суботу, 19 листопада.

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Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

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