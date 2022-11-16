На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор може використати "зерновий коридор" для експорту російського аміаку.
Як повідомляє Finanacial Times, заради продовження роботи "зернового коридору" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак по тому ж коридору, по якому Україна зараз експортує продовольство.
Як йдеться в повідомленні, учасники переговорів впевнені, що сторони домовляться про продовження угоди до закінчення терміну її дії в суботу, 19 листопада.
Експорт українського зерна:
22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.
1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.
29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.
218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.
ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.
2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".
14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.