ООН продовжує взаємодію з російською стороною для вирішення порушених РФ питань.

Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть незважаючи на заяви Російської Федерації про вихід із "зернової угоди".

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на припинення участі в ній Росії", – зазначив Гріффітс.

Відео дня

За словами представника ООН, Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї, а призупинила участь у ній на невизначений термін.

"Як результат, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, що прямують із України. Разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною продовжуємо перевіряти ці судна", – додав він.

Водночас ООН продовжує взаємодію з російською стороною для вирішення порушених РФ питань. Гріффітс вважає, що чим швидше організація зможе повністю відновити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі, тим краще.

Блокування "зернового коридору" Росією

Росія виступила із заявою про вихід із "зернової угоди" 29 жовтня 2022 року після атаки на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що такі дії з боку РФ є шантажем перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії. Він зазначив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду.

Після виходу Росії з угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно, зросли ф'ючерси на пшеницю і кукурудзу, що торгуються в Чикаго.

Вас також можуть зацікавити новини: