Найближчими днями пошкодження будуть оглянуті водолазами.

Органи безпеки Німеччини вважають, що труби газопроводу "Північний потік" в Балтійському морі були пошкоджені потужними вибуховими пристроями.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, потужність використаних вибухових пристроїв порівнянна з дією 500 кілограмів тротилу.

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Найближчими днями пошкодження будуть оглянуті водолазами. "Тоді можна буде зробити попередні висновки щодо використаних вибухових речовин", - йдеться в повідомленні.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву щодо "Північного потоку". Того ж дня заяву щодо "Північного потоку" зробили й в ЄС. У ЗМІ відразу ж почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу.

У Пентагоні зробили гучну заяву щодо "Північного потоку". Крім того, в НАТО відреагували на підрив "Північного потоку".

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" вигдав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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